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Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un homme agressé à son domicile du 3e arrondissement, de coups de feu tirés en l’air

  • par LR

    • Dans la soirée de mardi, un homme a été agressé par deux individus dans le quartier de Montchat (3e arr.). La victime a reçu des coups de crosse à la tête.

    Une agression particulièrement violente s’est déroulée hier, mardi 21 avril, dans le quartier de Montchat (3e arr.) à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures au domicile de la victime. Une tentative de vol aggravé semble se dessiner.

    Les deux suspects, armés d’un fusil de chasse à canon scié, auraient suivi l’homme jusqu’à son domicile avant de lui asséner un coup de crosse à la tête. Des coups de feu auraient été tirés en l’air. La compagne de la victime aurait également été attaquée, mais ses cris auraient alerté les voisins et mis en fuite les deux individus à bord d’une voiture.

    Une enquête a été ouverte pour les retrouver. La victime a quant à elle été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital Édouard-Herriot.

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