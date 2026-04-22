Un spectacle de drones consacré à Harry Potter aura lieu à l'hippodrome de Lyon-Parilly du 9 au 11 juillet 2026. Une expérience immersive pour fêter les 25 ans de la sortie du premier film de la saga.

Ils étaient les véritables stars de la dernière Fête des lumières. Environ cinq-cents drones avaient survolé le Parc de la Tête d'Or, le temps d'un spectacle lumineux. Fort de ce succès, ils seront cette fois 1 200 à investir l'hippodrome Lyon-Parilly du 9 au 11 juillet prochain à l'occasion d'un spectacle de "DrôneArtShow" consacré à Harry Potter. Selon ActuLyon, cet évènement viendra fêter le vingt-cinquième anniversaire du premier film de la saga.

Des bracelets LED interactifs

Ce spectacle d'une heure retracera les scènes les plus mythiques du sorcier à lunettes, accompagnées de l'ambiance musicale qu'on lui connait. La plateforme de divertissement Fever, qui présente l'évènement, explique à nos confrères que les spectateurs seront munis de bracelets LED interactifs pour une expérience plus immersive. Une offre de restauration et de boissons thématique ainsi qu’une sélection de produits dérivés, seront également proposés au public.

Il falloir se battre pour obtenir une place à ce spectacle. Si la billetterie grand public ouvrira le mercredi 29 avril à 16 heures, les plus impatients peuvent déjà s'inscrire sur la liste d'attente de Fever. Le but, obtenir un accès prioritaire à la billetterie.