La finale locale de Ma Thèse en 180 secondes se tiendra ce mardi à Lyon 

Ce mardi, dès 18 heures dans le Grand amphithéâtre de l’Université de Lyon (7e arr.), douze candidats s’affronteront lors de la finale locale de Ma Thèse en 180 secondes.

Trois minutes pour convaincre. Ce mardi soir à 18 heures aura lieu la finale locale Université de Lyon de Ma Thèse en 180 secondes. Organisée par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon, la finale du concours se déroulera dans le Grand amphithéâtre de l’Université de Lyon, dans le 7e arrondissement.

Lire aussi : "La qualité d'un scientifique, c'est d'être en capacité d'expliciter simplement un sujet complexe"

Trois minutes pour présenter son sujet de recherche

Ce soir, les douze doctorants finalistes vont ainsi présenter leur sujet de recherche de façon simple et claire à un jury composé de journalistes et de représentants du monde socio-économique. Pour Frank Debouck, actuel président de l’Université de Lyon, Ma Thèse en 180 secondes est "l'occasion de rapprocher la science de la société. Faire de la recherche, c'est bien mais la partager et la faire connaître est extrêmement important."

Le 1er prix du jury et le prix du public permettront aux deux lauréats Université de Lyon d’accéder à l’étape nationale du concours. La finale sera également diffusée en direct sur le compte Facebook de l’Université de Lyon et sur la chaîne Youtube #MT180.

Les douze candidats

Xanthe Adams-Ward, Mécanismes impliqués dans la persistance chez Legionella pneumophila en lien avec la tolérance aux antibiotiques, Université Claude Bernard Lyon 1.

Sylvain Begon, L'éducation à la prise de parole en public : ethnographie d'une expérimentation de formations oratoires au lycée et ses perspectives sociologiques, Université Jean Monnet Saint-Étienne.

François-Joseph Billaud, Systèmes de notation sociale : enjeux de pouvoir et de présentation de soi, Université Lumière Lyon 2.

Laura Boulogne, Étude préclinique et clinique de la pompe calcique réticulaire SERCA2 dans l’insuffisance cardiaque post-ischémique : l’activation de SERCA2 comme stratégie thérapeutique, Université Claude Bernard Lyon 1.

Lucie Chalet, Le métabolisme de l’oxygène par IRM dans l’accident vasculaire cérébral clinique : un biomarqueur d’imagerie innovant dans les maladies cérébro-vasculaires, Université Claude Bernard Lyon 1.

Nicolas Herreyre, Nouvelle approche physico-chimique pour la caractérisation et la datation des mortiers de chaux, Université Lumière Lyon 2.

Wissam El Hajj, Modélisation mathématique de l'inflammation, Université Claude Bernard Lyon 1.

Kassandra Gérard, Comment les virus entrent-ils dans le noyau de nos cellules ? Propriétés géométriques et mécaniques de l'interaction d'un virus avec un pore biologique, ENS de Lyon.

David Lopes, Étude de l'impact des stéréotypes de genre sur la socialisation des hommes qui font un sport dit "de fille", exemple du twirling bâton, Université Claude Bernard Lyon 1.

Céline Spriet, Le développement des catégories visuelles chez le nourrisson né à terme et prématuré, Université Claude Bernard Lyon 1.

Manon Rojo, Effets d'un entrainement individualisé, à domicile et guidé par une application mobile, pour lutter contre la fatigue chez les patients avec un diagnostic récent de sclérose en plaques (SEP), Université Jean Monnet Saint-Étienne.

Iris Dadole, Les bases moléculaires de la reprise de croissance des persisters au cours de l'infection, Université Claude Bernard Lyon 1.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.