Mathilde Monnier aux Subs : “Renverser la violence pour s’en libérer”

La Maison de la danse présente aux Subs Black Lights de Mathilde Monnier, un spectacle choc et indispensable sur les violences faites aux femmes.

Créé en juin 2023 au festival Montpellier Danse, Black Lights nous permet de retrouver Mathilde Monnier, danseuse et chorégraphe phare depuis les années 80, ayant à son actif plus de quarante pièces où elle interroge sans cesse l’écriture du mouvement et développe un travail sur le commun, le rapport à la musique et la mémoire.

Sa danse qui souvent côtoie le théâtre et la performance est un lieu de rencontres qui la fait collaborer notamment avec Christine Angot, Philippe Katerine, La Ribot ou Claire Denis.

Avec cette nouvelle pièce, elle frappe fort et s’empare de l’actualité toujours aussi effrayante que sont les violences faites aux femmes en s’appuyant sur la série choc H24 diffusée sur Arte en 2021, réalisée par deux cinéastes – Valérie Urrea et Nathalie Masduraud – et qui met en scène vingt-quatre situations de violences quotidiennes écrites par des autrices internationales à partir de faits réels.

Elle a retenu onze textes qu’elle transmet à huit danseuses, chanteuses et comédiennes, cherchant à créer une relation entre le mouvement des textes et celui des corps qui permet des interprétations et des expérimentations physiques multiples et intenses.

Emmenées par un rythme commun à travers des figures de chœurs et de groupe, à la fois sœurs, témoins et partenaires de jeu, ces femmes expriment le harcèlement, le viol, la banalisation des gestes et des mots violents, le sexisme ordinaire nié par la société.

De cette pièce, la chorégraphe dit “qu’elle est un travail autour du rapport texte/mouvement où les femmes ont plus d’un tour dans leur sac et savent renverser la violence pour s’en libérer afin de montrer aussi que les temps changent, et qu’elles en sont les sismographes les plus précis”. Situant ainsi Black Lights entre un stand-up politique et une déclaration poétique.

Black Lights - Mathilde Monnier – Du 20 au 23 mars, spectacle hors les murs aux Subs

À ne pas rater aux Subs : la journée spéciale du samedi 23 mars autour du spectacle

11 h : écoute du premier épisode de Non ma fille vous n’irez pas danser, un podcast produit par la Maison de la danse avec des témoignages qui questionnent la place des femmes dans le milieu de la danse en France ; à 14 h, grand échauffement avec Mathilde Monnier, à 17 h, projection d’épisodes de la série H24 suivie d’une rencontre avec une des réalisatrices et du spectacle à 19 h.

Programme : www.maisondeladanse.com