La protéine qui pompe... comme les Shadoks

Laura Boulogne est l'une des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse porte sur les physiopathologies cardiovasculaires.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon

- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Laura Boulogne. Sujet de thèse : Étude préclinique et clinique de la régulation de la pompe calcique réticulaire SERCA2 dans l’insuffisance cardiaque post-ischémique : l’activation de SERCA2 comme stratégie thérapeutique

Nom/Prénom : Laura Boulogne

- Établissement : Université Claude Bernard – Lyon 1

- Thématique de votre sujet de thèse : Physiopathologies cardiovasculaires

- Intitulé de votre sujet de thèse : Étude préclinique et clinique de la régulation de la pompe calcique réticulaire SERCA2 dans l’insuffisance cardiaque post-ischémique : l’activation de SERCA2 comme stratégie thérapeutique

- Votre parcours en 5 dates : 2020 : Obtention de la Licence Sciences de la Vie parcours Physiologie (UCBL, Lyon1) 2021 : Premier stage de recherche (Grenoble) 2022 : Obtention du Master Biologie intégrative et Physiologie parcours Régulations Cardiovasculaires, Métaboliques et Nutritionnelles (UCBL, Lyon1) 2022 : Début de mon doctorat en Cardiologie 2023 : Première présentation de mes travaux en congrès scientifiques (GRRC, Marseille)

- L’objet de votre thèse en 3 lignes : J’étudie une protéine, nommée SERCA2, présente à l’intérieur des cellules cardiaques et indispensable à la contraction du cœur. Mon projet vise à comprendre les mécanismes impliquant la protéine SERCA2 dans la progression de l’infarctus du myocarde.

- Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Les pathologies cardiovasculaires sont aujourd’hui une priorité de santé publique. Participer à cette recherche permettra de mieux comprendre les mécanismes liés à l’infarctus du myocarde et d’appréhender ses enjeux.

- Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ? : J’avais le souhait de communiquer efficacement sur mes avancées à la portée de tous et de susciter la curiosité du public à cette thématique ainsi qu’aux enjeux de la recherche.

- « Comment appréhendez-vous cette finale ? » : Je suis contente d’avoir été retenue pour cette finale et d’avoir l’opportunité de présenter mes travaux scientifiques. J’ai également hâte d’assister aux présentations des autres projets menés sur l’agglomération lyonnaise et stéphanoise.

