A Lyon, un restaurant éphémère inspiré d'Alice aux pays des merveilles

Un restaurant éphémère sur le thème d'Alice aux pays des merveilles ouvrira ses portes à Ecully près de Lyon le 2 avril.

Les étudiants de l'Institut Lyfe (ex-Paul Bocuse) à l'origine du projet promettent "une expérience culinaire et sensorielle hors du commun". Le mardi 2 avril et jusqu'au jeudi 11 avril, un restaurant éphémère "Back to Wonderland", inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, ouvrira ses portes dans une salle immersive unique en Europe, située à Ecully.

"Des décors inspirés du film, des jeux de lumières subtils, et une ambiance musicale envoûtante créeront une atmosphère magique, où chaque convive se sentira plongé dans un rêve éveillé", indiquent les étudiants, promettant un menu "déconstruit" et "des surprises culinaires en continuité avec le thème, ajoutant une dimensions théâtrale à l'expérience".