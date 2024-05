On s’en serait bien passé : le trou sous les quais de Saône 

Après l’affaissement d’un mur de rive au niveau du quai bas dans le secteur Saint-Antoine, les travaux des terrasses de la Presqu’île ont été arrêtés jusqu’à nouvel ordre.

L’ouverture était annoncée pour le premier trimestre 2024. C’était sans compter un “affaissement du mur de rive plongeant dans la Saône” qui a été découvert fin mars. Les travaux de ce qui sera appelé “les Terrasses de la Presqu’île” sont aujourd’hui à l’arrêt pour une durée indéterminée avertit la Métropole de Lyon. Lancé en 2023, le chantier coupe la promenade le long de la Saône entre la passerelle du Palais-de-Justice et la fin du quai de la Pêcherie depuis 2023.

Pour connaître l’ampleur des dégâts, des plongeurs ont découvert des “cavités créées par érosion en raison des courants de la rivière” dans le mur qui daterait du XIXe siècle, selon les services de la Métropole de Lyon. Résultat, de nouveaux travaux et études devraient avoir lieu avant la fin de l’année pour combler le trou sous le quai et consolider définitivement le mur. Afin d’éviter un éventuel effondrement, des sacs de cailloux ont d’ailleurs été installés temporairement pour soutenir la paroi.

La promesse était belle : détruire le parking Saint-Antoine et permettre une continuité piétonne jusqu’à l’île Barbe en bord de Saône. Pour cela, la construction d’un espace de 1 000 m2 a été entreprise avec des jardins, des arbres et des jeux pour les enfants, le tout face à la colline de Fourvière et son soleil couchant. On se rappelle aussi que la future navette fluviale, reliant Confluence à Vaise, devait y prendre ses passagers. Un projet initialement lancé en 2014 et financé à hauteur de 17,9 millions d’euros par la Métropole et de 2,4 millions d’euros par la Ville. Pour le moment aucun surcoût n’a été communiqué.

