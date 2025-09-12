Actualité
Le Salon automobile de Lyon 2022 à Eurexpo. Crédit photo : Eurexpo Lyon

La Ferrari Amalfi sera présentée pour la première fois lors du salon de l'Automobile de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Une cinquantaine de nouveaux modèles seront présentés à l'occasion du salon de l'Automobile de Lyon qui se tiendra à Eurexpo du 24 au 28 septembre prochain.

    Avis aux amateurs de belles voitures. Du 24 au 28 septembre prochain se tiendra le Salon de l'Automobile de Lyon à Eurexpo. A cette occasion, de nombreux nouveaux modèles de voitures seront présentés au public : "Avec deux avant-premières mondiales et plus de 50 nouveautés, Lyon s'impose définitivement comme un rendez-vous incontournable du calendrier automobile européen", se félicite la directrice du salon, Anne-Marie Baezner.

    Aspark, Cadillac, Isuzu, ou encore Polestar, au total 55 marques présenteront leurs nouveaux véhicules au public pour la première fois. Parmi les révélations mondiales les plus attendues : la présentation de la Ferrari Amalfi et celle de l'Aspark Owl Roadster, hypercar électrique japonaise.

    Des avant-premières européennes et françaises seront également à découvrir au cours du salon. Notamment : le nouveau Citroën C5 Aircross, DS N°8, la Peugot E-208 GTI ainsi que la 308 restylée, ou encore, le nouveau DBX S et la spectaculaire VanquishVolante d'Aston Martin.

    D'autres voitures seront également à l'essai tout au long de l'événement.

