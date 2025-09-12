À l'occasion des Journées du patrimoine qui se tiendront les 19 et 20 septembre prochains, Grenoble Alpes Métropole ouvrira au public dix de ses équipements.

A l'occasion des Journées du patrimoine, Grenoble Alpes Métropole ouvrira les portes de dix de ses équipements au public les 19 et 20 septembre prochains. Parmi ces dix lieux se trouvent notamment : les archives municipales et métropolitaines de Grenoble, le centre de sciences métropolitain "Cosmocité", la station d'épuration "Aquapole", la maison de la culture de Grenoble, ou encore, le centre de tri des déchets de La Tronche.

Les visites de site sont accessibles gratuitement dans la limite des places disponibles. Les intéressés sont invités à s'inscrire sur le site de la Métropole.

