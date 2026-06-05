La Faculté de Droit de Lyon 2 obtient le label "Services Publics +" 

La Faculté de Droit Julie-Victoire Daubié s’est vu remettre le label "Services Publics +", ce jeudi 4 juin 2026. Il valorise des services publics plus simples et efficaces.

La Faculté de Droit de l’Université Lumière Lyon 2 est la première composante universitaire à obtenir le label "Services Publics +". Il lui a été remis ce jeudi 4 juin. Le gouvernement français a lancé ce programme en 2021. Charlotte Crépon, sous-préfète en charge du Rhône Sud estime que la remise de ce label illustre "l’engagement constant des agents de l’établissement en faveur d’un accueil inclusif et efficace".

L'université a mis en place quinze actions de simplification. Les procédures ont, par exemple, étés digitalisées et les amplitudes horaires des secrétariats étendues. Ces actions ont pour objectif de s'inscrire sur le long terme. La Faculté annonce réaliser toutes les actions en "accord avec les attentes des étudiantes et des étudiants".

"Nous formons les futures penseuses et penseurs des métiers du droit et de l’administration, ce qui nous enjoint à l’exemplarité en matière de gestion de notre service public et d’innovation", affirme Adrien Bascoulergue, doyen de la faculté.

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