La SPA de Lyon élargit son aide pour faire identifier et stériliser les chats

Des chats errants dans le quartier de Croix-Paquet. Crédit photo : Aimée Le Goff

Face au nombre toujours important de chats non identifiés et non stérilisés recueillis dans ses refuges, la SPA de Lyon étend son dispositif d’aide financière aux propriétaires aux revenus modestes.

La SPA de Lyon renforce son action contre l’abandon et l’errance féline. L'association annonce l'extension de son aide destinée à financer une partie des frais de stérilisation et d’identification des chats domestiques. Initialement réservée à la Métropole de Lyon puis au Rhône, cette aide est désormais accessible dans certaines communes de l’Ain, de l’Isère et de la Loire.

L'objectif est de lutter contre deux phénomènes qui alimentent la saturation des refuges : les reproductions non maîtrisées et l'absence d'identification des animaux. En 2025, seuls 10 % des chats admis à la fourrière du refuge de Brignais étaient identifiés, contre 69 % des chiens. Résultat : moins de 5 % des chats retrouvés ont pu être rendus à leur propriétaire.

Réservé aux foyers aux ressources modestes, le dispositif permet une prise en charge partielle des frais vétérinaires, quel que soit le nombre de chats détenus. La SPA entend également combattre certaines idées reçues sur la stérilisation, qu'elle juge encore trop répandues.