Les douanes de Lyon ont retrouvé vendredi 4 mars 19 tonnes de cigarettes dans un entrepôt à Saint-Priest.



Déjà, le mois dernier, près de 30 tonnes de cigarettes avaient été retrouvées dans la région.

Cette fois, selon Le Progrès, c'est à Saint-Priest que la grosse prise a été effectuée. 19 tonnes de cigarettes ont été retrouvées par les douanes de Lyon dans un entrepôt de Saint-Priest, dans la Métropole de Lyon.

En plus des cigarettes, plus de 150 000 euros en espèces ont été saisis. Trois hommes ont été interpellés, et deux ont été maintenus en détention provisoire, toujours selon le quotidien régional.

L'enquête suit son cours.