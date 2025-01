Un défilé de danse chinoise pour fêter la nouvelle année du serpent à Lyon

Le Yingge fusionne opéra, danse et arts martiaux

Ce mercredi 29 janvier correspond au premier jour de la nouvelle année en Asie. Pour célébrer l’année du serpent de bois – qui préfigure selon l’astrologie chinoise “une année de sagesse, de résilience et de perspicacité” – un défilé de danse folklorique est organisé rue de la République (Lyon 2e) ce samedi 1er février.

C’est à l’invitation des associations de la communauté chinoise et du Consulat Général de Chine de Lyon que la troupe de danse Yingge vient se produire à à Lyon, dans le cadre d’une tournée européenne. Fusionnant opéra, danse et arts martiaux (Wushu), le Yingge est originaire de Chaoshan dans la province du Guangdong, dont la capitale Guangzhou (Canton) est jumelée avec Lyon depuis 1997.

Datant de la dynastie Ming, cette discipline qui existe depuis plus de 300 ans a été inclus en 2006 dans le premier lot d’éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel national chinois.

La danse Yingge, ou “danse sur la chanson du héros” est étroitement liée au roman chinois classique. Elle est traditionnellement exécutée au bord de l’eau lors des fêtes traditionnelles. Aux yeux du peuple Chaoshan, le Yingge a pour fonction de “promouvoir le bien et de supprimer le mal, d’apporter les bons augures, la paix et la prospérité”. Ces dernières années, la popularité de cette danse n’a cessé de croître et a dépassé les frontières du pays.

Défilé rue de la République entre le métro Cordeliers et le métro Bellecour (Lyon 2e) entre 11h et 12h, samedi 1er février.

Également : Animations à la Guillotière dimanche 2 février par l’Association des Chinois de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR) – Marché traditionnel et danse des Lions, rue Passet ( Lyon 7e) à partir de 14h30.