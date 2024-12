La croissance démographique se tasse à Lyon, plombée par les départs d'habitants, sauvée par un nombre de naissances stable.

La population augmente toujours dans la métropole de Lyon, mais sa croissance ralentit. Selon les derniers chiffres publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la population de la métropole de Lyon en 2022 s'élevait à 1 433 613 habitants, contre 1 381 249 habitants en 2016. Le taux de variation annuel moyen s'élève ainsi à 0,6 % entre 2016 et 2022, contre 1,1 % entre 2011 et 2016.

Lire aussi : Cartes. L'évolution du nombre d'habitants à Lyon et dans sa métropole en 2023

Chiffres de la population par arrondissement à Lyon en 2022 et 2021 selon l'Insee

À Lyon, la dynamique est la même et davantage marquée. La population n'a augmenté que de 0,2 % par an entre 2016 et 2022, soit 0,8 points de moins qu'entre 2011 et 2016. Un chiffre qui s'explique principalement par des départs de la ville, puisque le taux de variation annuel lié uniquement au solde migratoire est de - 0,6 % par an. Concrètement et en moyenne, Lyon voit chaque année 0,6 % de ses habitants quitter la ville entre 2016 et 2022, alors qu'entre 2011 et 2016, la ville gagnait chaque année 0,1 % de nouveaux arrivants.

La croissance démographique de la ville est ainsi portée par par les naissances, puisque le solde naturel s'élève lui à 0,7 % par an entre 2016 et 2022. Dans le détail, l'arrondissement qui perd le plus d'habitants est le 2e, avec -1,2 % par an, suivi du 1er et du 3e.

À titre de comparaison, le taux de variation annuel moyen lié uniquement au solde migratoire à Villeurbanne est de 0,5 %. La Ville voit chaque année sa population croître d'en moyenne 1,4 % entre 2016 et 2022. Sur une focale plus large, le département du Rhône est lui aussi touché par ce ralentissement de la croissance démographique puisque sa population n'a augmentée que de 0,6 % par an en moyenne entre 2016 et 2022, contre 1 % entre 2011 et 2016.