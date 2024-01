Cartes. L'évolution du nombre d'habitants à Lyon et dans sa métropole

Les derniers chiffres du nombre d'habitants à Lyon et dans la métropole révèlent un tassement de la dynamique démographique.

Le 28 décembre, l'Insee a publié les populations légales 2021 de l'ensemble des communes de France. Depuis 2015, on compte 8 975 nouveaux habitants entre Rhône et Saône, et seulement 22 depuis l'année dernière. Le taux de variation annuel moyen de population est ainsi de 0,3 % entre 2015 et 2021 contre 1,2 % entre 2010 et 2015. A Lyon, comme dans le reste de la métropole, la croissance démographique marque le pas et est majoritairement entretenue par la forte natalité observée, le Rhône étant le département avec le solde naturel le plus élevé de France de province.

Un solde migratoire nul ou négatif pour les neuf arrondissements de Lyon

Le taux de variation annuel du nombre d'habitants lié au solde migratoire est de - 0,5 % dans la capitale des Gaules entre 2015 et 2021, contre 0,3 % entre 2015 et 2021. A l'exception de Clermont-Ferrand, l'ensemble des métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes "laissent davantage partir d'habitants qu'elles n'en accueillent", explique l'Insee. A Lyon, le 9e arrondissement est celui accueillant le plus de nouveaux habitants chaque année depuis 2015 avec un taux de variation annuel de 1 %, suivi de près par le 7e arrondissement avec 0,9 %. A l'inverse, le 1er et le 4e arrondissement perdent des habitants.

Les 7e et 9e arrondissements portés par une forte natalité

Si certains arrondissements gagnent des habitants, aucun n'accueille plus de primo-arrivants que de personnes quittant le territoire. Tous, à l'exception des 9e, 6e et 5e, voient même davantage d'habitants partir de nouvelles arrivées. Y compris les 7e et 9e arrondissements qui sont en réalité portés par une importante natalité se traduisant par un solde naturel de 1,1 %. Le 1er arrondissement est celui où les départs sont les plus nombreux rapportés aux arrivées.

A l'échelle de la métropole de Lyon, la croissance démographique ralentit également, mais dans une moindre mesure. En 2021, la population s'établit à 1 424 069 habitants contre 1 370 678 en 2015, avec un taux de variation annuel de 0,6 % entre 2015 et 2021 contre 1,1 % en 2010 et 2015. Comme Lyon, la métropole a un solde migratoire négatif, de - 0,1 %, alors qu'il était de 0,2 % entre 2010 et 2015. L'agglomération lyonnaise est dans son ensemble, portée par son solde naturel, bien que certaines communes comme Sathonay-Camp enregistrent d'importantes arrivées.

Pour cette dernière, l'important solde migratoire peut notamment s'expliquer par l'installation du siège de la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques communes périurbaines perdent par ailleurs des habitants, comme Saint-Germain-au-Mont-d'Or ou Marcy l'Etoile.