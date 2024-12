Ce jeudi 19 décembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son budget primitif pour l'année 2025. Ce dernier sera marqué par un niveau d'investissement record, atteignant 1,7 milliards d'euros.

C'est un chiffre record pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes : en 2025, la collectivité a annoncé vouloir investir pas moins de 1,7 milliards d'euros. Dans un contexte national très particulier et en l'absence, pour l'heure, de projet de loi de finances pour 2025 la Région Aura a présenté ce jeudi un budget "volontaire et prudent".

"La préparation budgétaire a été assez atypique cette année" explique Fabrice Pannekoucke, président de Région. "On a tout de même réussi à construire un budget avec des contraintes fortes en prenant en compte des prélèvements supplémentaires demandés par l'Etat dans son prochain PLF" poursuit-il.

Un budget global de 4,63 milliards d'euros

Dans son laïus habituel, le président de Région a expliqué avoir budgétisé entre 130 et 170 millions de prélèvement supplémentaire, sans que cette somme "massive" ne vienne mettre à mal la santé financière de la collectivité au budget global de 4,63 milliards d'euros (2,94 milliards de fonctionnement et 1,7 milliards d'investissement). "Dette et déficits publics ne cessent de se dégrader, et les collectivités prendront part à l’effort pour le rétablissement des comptes de l’Etat. Auvergne-Rhône-Alpes sera aidée dans cet effort par sa bonne santé financière, fruit d’une gestion exemplaire des deniers publics depuis 2016" détaille Nicolas Daragon, vice-président délégué aux finances.

Si l'exécutif régional n'a pas manqué de tacler la gestion de l'Etat et de pointer du doigt le déficit de la France qui devrait atteindre 6,1% du PIB, il a dans le même temps indiqué que les dépenses de fonctionnement devrait baisser de 3% en 2025 dans la Région Aura, soit 80 millions d'euros économisés. "On a opté pour une optimisation du fonctionnement de notre collectivité et un recentrage sur nos compétences" complète Fabrice Pannekoucke.

Avec une épargne brute programmée de 768 millions d'euros, la Région devrait être en capacité, pour l'année 2025, d'investir pas mois de 1,7 milliards d'euros, soit 300 millions de plus qu'en 2024, déjà qualifiée d'année record en terme d'investissement. Des investissements massifs qui devraient permette de "développer le ferroviaire, rendre la santé plus accessible, renforcer la sécurité ou encore relocaliser l'industrie". Tout un programme pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses habitants.