Actualité
Franck Morize, président de la CPME du Rhône
Franck Morize, président de la CPME du Rhône

La CPME du Rhône signe le Manifeste pour une industrie plus écologique

  • par Loane Carpano

    • Lors du salon Pollutec, la CPME du Rhône à signé le "Manifeste pour une entreprise qui se transforme et s'engage pour l'environnement" de la Métropole de Lyon.

    A l'occasion du salon Pollutec, la CPME du Rhône a signé le "Manifeste pour une entreprise qui se transforme et s'engage pour l'environnement'. Lancé par la Métropole de Lyon en 2021, lors du salon Global Industrie, ce Manifeste réunit aujourd'hui près de 500 entreprises industrielles de tous secteurs et de toutes tailles. Elles représentent plus de la moitié des emplois industriels de la Métropole.

    Les cinq engagements de ce Manifeste reposent sur l'accueil et le développement d'activités industrielles locales, l'identification et la réduction des risques industriels, la diminution de l'empreinte énergétique et environnementale, la création d'emplois et la promotion des métiers industriels, et la coopération entre acteurs et territoires.

    Les entreprises signataires ont notamment accès au programme d’animation déployé par la Métropole de Lyon, autour de différents sujets : industrie circulaire, robustesse et soutenabilité du modèle économique des entreprises, eau (diminution de la consommation, amélioration de la qualité des rejets), recrutement sur les métiers en tension.

    Faire défiler vers le haut