Actualité
Dispositif FR-Alerte @ Ministère de l’Intérieur

L'Ain teste le dispositif d'alerte FR-Alert du 13 au 17 octobre

  • par La rédaction

    • Une campagne d'essai du système d'alerte sur téléphone portable sera réalisée dans tout le département de l'Ain du 13 au 17 octobre.

    À l'occasion de la Journée nationale de la résilience, l'ensemble de la population aindinoise sera concernée par cette campagne d'essai du dispositif FR-Alert du 13 au 17 octobre. Ce système permet aux autorités d'envoyer une notification d'alerte immédiate sur tous les téléphones portables situés dans une zone géographique donnée en cas de danger majeur.

    Les habitants recevront une notification accompagnée d'une sonnerie spécifique. Le message précisera qu'il s'agit d'un test et qu'aucune action n'est attendue. Des personnes se trouvant à proximité du département, notamment en Saône-et-Loire, pourront également recevoir l'alerte.

    Les essais auront lieu chaque jour à 9h selon un calendrier progressif : la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse lundi 13 octobre, les secteurs de la Dombes mardi 14, les territoires proches du Rhône mercredi 15, le Bugey jeudi 16 et le Pays de Gex vendredi 17 octobre.

    Plus d'informations sur le dispositif sont disponibles sur le site fr-alert.gouv.fr.

