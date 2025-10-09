Actualité
faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
Image d’illustration. © Tim douet

Lyon : le restaurant Casabea victime d'un incendie, quelques jours après une explosion

  • par La rédaction

    • Une partie de la terrasse du restaurant Casabea à Lyon a été touchée par un incendie cette nuit.

    Touché par une explosion en cuisine fin septembre, le restaurant Casabea est de nouveau sinistré à Lyon. Selon actuLyon, un incendie s'est déclaré au niveau de la terrasse de l'établissement situé rue de la Monnaie ce jeudi vers 2 h du matin.

    Une partie du mobilier de la terrasse a été touchée, mais aucun blessé n'est à déplorer. Le restaurant était fermé depuis le 30 septembre et l'explosion qui avait fait trois blessés.

    François maison de la diversité habitant
    "Pour nous, vivre dans un milieu safe est important" : une maison pour séniors LGBT+ ouvre à Lyon

    Franck Morize, président de la CPME du Rhône
    La CPME du Rhône signe le Manifeste pour une industrie plus écologique 16:22
    L'Ain teste le dispositif d'alerte FR-Alert du 13 au 17 octobre 15:40
    sandrine runel lyon
    Comment la députée de Lyon Sandrine Runel veut redynamiser le service postal en France 15:05
    Un nouveau rassemblement contre les délais de traitement des titres de séjour à Lyon 14:36
    Propriétaire de la LDLC Arena, le groupe Holnest candidate pour reprendre l'Astroballe 13:55
    Rentrée culturelle : au Toboggan, l’art de la dérision 13:10
    voie lyonnaise 2Voie Lyonnaise piste cyclable
    Lyon : 4,9 km de nouvelle piste cyclable inaugurés sur la Voie lyonnaise 2 13:07
    hotels lyon
    Lyon brille au palmarès Michelin 2025 : trois hôtels distingués d’une Clef 12:49
    Christian Têtedoie et Grégory Doucet, Grand Repas Lyon
    28 000 élèves lyonnais profiteront d'un menu de chef étoilé ce midi 12:35
    Un immeuble en construction
    Un terrain de foot toutes les deux heures : Auvergne-Rhône-Alpes parmi les régions qui artificialisent le plus en France 11:50
    Aulas "est le candidat de Wauquiez", estime le maire écologiste de Lyon 11:11
