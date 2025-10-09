Une partie de la terrasse du restaurant Casabea à Lyon a été touchée par un incendie cette nuit.

Touché par une explosion en cuisine fin septembre, le restaurant Casabea est de nouveau sinistré à Lyon. Selon actuLyon, un incendie s'est déclaré au niveau de la terrasse de l'établissement situé rue de la Monnaie ce jeudi vers 2 h du matin.

Une partie du mobilier de la terrasse a été touchée, mais aucun blessé n'est à déplorer. Le restaurant était fermé depuis le 30 septembre et l'explosion qui avait fait trois blessés.