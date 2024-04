Bruno Bernard et David Chambon lors de la signature du Manifeste. ©Métropole de Lyon

L’entreprise Bayard a rejoint les 150 entreprises engagées dans le Manifeste de la Métropole de Lyon "pour une industrie qui se transforme et s’engage pour l’environnement."

L’entreprise Bayard, spécialisée dans la construction, l’exploitation et la maintenance des réseaux d’eau, a récemment rejoint les 150 entreprises engagées dans le Manifeste de la Métropole de Lyon, "pour une industrie qui se transforme et s’engage pour l’environnement." La signature a eu lieu lors de la dernière visite de Bruno Bernard, président de la collectivité, à l’usine de l’entreprise, précise la Métropole dans un communiqué ce mercredi.

Réduire les dépenses énergétiques

Avec cette signature, l’entreprise s’engage donc a lutter contre le changement climatique à travers plusieurs actions pour mesurer ses dépenses énergétiques, réduire son impact carbone et sensibiliser ses équipes au dérèglement climatique. "La signature de ce manifeste est un engagement naturel pour participer à l’élan initié par la Métropole de Lyon en regroupant les entreprises volontaristes du territoire", a déclaré David Chambon, directeur des opérations chez Bayard.

Initié en 2021 lors du salon Global Industrie, le Manifeste doit notamment permettre aux industries de mieux s’implanter et se développer sur le territoire, "identifier et réduire les risques industriels", offrir des opportunités d’emplois aux habitants et inciter les entreprises à pouvoir coopérer entre elles sur les territoires.

