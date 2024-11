La nouvelle BD de Lyon Capitale est sortie !

Les auteurs de la BD "Sacrés Lyonnais !" (édition Lyon Capitale) seront en dédicace au festival La Bulle d'Or, à Brignais, le week-end des 9 et 10 novembre.

Ils sont 7 fantastiques. Rien à voir avec Marvel. Eux ont bien existé. Certains d'entre eux sont même encore bien vivants. Les sept ? Alexandre Astier, créateur de la série Kaamelott, Pomme, chanteuse engagée, Elisabeth Tible, première femme aéronaute de l'histoire, les frères (Louis et Auguste) Lumière, pionniers du cinéma, Edmond Locard, le Sherlock Holmes lyonnais, France Péjot, résistante de la première heure et Paul Bocuse, monstre sacré de la gastronomie française.

Ils sont les auteurs et acteurs d'exploits et de destins insoupçonnés. Leur passion et leur détermination en ont fait des personnalités remarquables, hors norme ou simplement atypiques.

"Sacrés Lyonnais !", la 11e BD de Lyon Capitale

"Sacrés Lyonnais !" est la onzième BD éditée par Lyon Capitale. Ont participé à ce nouvel opus : Marie Avril, Elléa Bird, Anaïs Depommier, Christophe Fournier, Antoine Giner-Belmonte, Charlotte Rousselle, Morgane Velten et, pour les textes historiques, Nadège Druzkowski, collaboratrice régulière de Lyon Capitale.

La plupart d'entre eux (6 sur 7) seront en dédicace au 35e festival de La Bulle d'Or de Brignais qui se tient samedi 9 et dimanche 10 novembre de 10h à 18h.