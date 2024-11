Des nuages mais pas de pluie : la météo à Lyon ce samedi

Le ciel sera couvert à Lyon ce samedi 9 novembre dans la matinée, mais se découvrira progressivement au cours de la journée. Des températures jusqu'à 17°C sont attendues.

Si le ciel lyonnais est bien couvert ce matin, des éclaircies sont attendues au cours de la journée pour ce premier jour de week-end prolongé. Selon Météo Lyon, aucune pluie n'est attendue au cours de la journée. Néanmoins quelques remontées nuageuses pourront être constatées en raison d'une dépression sur le golfe du Lion.

Côté température, le thermomètre affiche 13°C en moyenne, avec des maximales qui pourront atteindre 17°C dans l'après-midi. Des températures douces, légèrement supérieures au normales de saison. Un vent de sud soufflera légèrement sur l'agglomération lyonnaise avec 4km/h.

Le ciel devrait se découvrir dans la soirée et un ciel clair et limpide est attendu dans la nuit de samedi à dimanche. Attention, les températures baisseront de quelques degrés pour la journée de dimanche et la pluie fera son retour dans les prochains jours.