Budget 2025 : 23 500 emplois du secteur social et solidaire menacés en Auvergne-Rhône-Alpes ?  

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) assure que différents projets de loi du budget 2025 menaceraient 23 500 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que l’examen du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) se poursuit au Parlement, l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) assure que ces textes, s’ils étaient adoptés, menaceraient 23 500 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes.

AURA, la deuxième région la plus touchée

Dans son communiqué publié ce jeudi 7 novembre, l’UDES alerte, indiquant que "l’impact cumulé des coupes budgétaires pour l’ESS est estimé à 8,26 milliards d’euros, ce qui aura des répercussions directes sur l’emploi et les services de proximité. Déjà sous-financé, le secteur devra absorber de nouvelles réductions drastiques qui pourraient toucher les travailleurs du quotidien et fragiliser les structures au service des plus vulnérables."

L’UDES s’est ainsi penchée sur le nombre d’emplois qui seraient impactés. La Région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en deuxième position avec 23 500 emplois menacés, derrière l’Île-de-France avec 32 000 emplois. Au total, sur le territoire national, cela concernerait 186 000 emplois. "Aides à domicile, animateurs périscolaires, éducateurs spécialisés, entre autres. La disparition de ces services vitaux aurait des conséquences dévastatrices", conclut ainsi l’UDES.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : 52 % des cours d'eau "en bon état écologique", un constat encourageant ou alarmant ?