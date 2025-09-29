Actualité
CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
Manifestation CGT Cheminots. (Crédit : Julien Barletta / Lyon Capitale)

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre

  • par Loane Carpano

    • A l'appel de l'intersyndicale, une nouvelle journée de mobilisation nationale se tiendra jeudi 2 octobre. A Lyon, une manifestation est prévue à 13 h sur la place Jean Macé (7e).

    Après le mouvement du 10, puis du 18 septembre, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 2 octobre prochain. A Lyon, le rendez-vous est donné à 13 h, sur la place Jean Macé (7e).

    Cette nouvelle mobilisation intervient alors qu'une délégation de l'intersyndicale était entendue ce lundi 29 septembre au matin à Matignon. Si le Premier ministre a expliqué "ne pas être en mesure de connaître la copie finale du budget 2026 qui sera adopté", l'intersyndicale déplore "une occasion manquée."

    Face à ce manque de réponse, l’ensemble des organisations syndicales appelle à "amplifier la mobilisation lors d’une nouvelle journée d’action et de grève interprofessionnelle."

    Abandon du budget, de la réforme des retraites....

    Pour cette deuxième journée de mobilisation, l'intersyndicale revendique à nouveau l'abandon de l'ensemble du projet de budget, dont l'année blanche et la réforme de l'assurance chômage. Les syndicats exigent également la mise en place de dispositifs taxant les gros patrimoines et les très hauts revenus, l'abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, ou encore la réindustrialisation du pays.

    "Les travailleuses et travailleurs et leurs syndicats maintiendront la pression et leurs revendications salariales par des actions dans les entreprises, les services et administrations, par différentes initiatives, organisations de réunions d’information, assemblées générales du personnel", indiquent les syndicats.

