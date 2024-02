Alors qu'une cinquantaine de postes sont menacés de suppression, la CGT appelle au rassemblement devant l'usine Syensqo ce mercredi.

Le groupe Syensqo a récemment annoncé la fermeture d'un atelier à Saint-Fons, au Sud de Lyon, lieu de production industrielle de vanilline. Cependant, cette décision implique la suppression de 54 postes en France, dont 47 directement sur le site. Des suppressions auxquelles s'oppose la CGT, qui sera mobilisée devant l'usine Syensqo mercredi 14 février. Le syndicat y organise ainsi un rassemblement dès 11 heures pour demander le maintien des emplois menacés.

Sauver le dernier site de production français

L'annonce de la fermeture de l'atelier, décidée le 26 janvier, est mal reçue par les syndicats et associations. Avant tout parce que des postes sont menacés, mais aussi parce qu'il s'agit du dernier site de production de vanilline de France. Ainsi, l'arôme de synthèse "devra dorénavant venir des Etats-Unis ou de Chine", déplore la CGT dans un communiqué. Qui plus est, il s'agit d'un choix "à rebours de tous les enjeux et discours environnementaux", estime le syndicat. Pourtant, Syensqo est investi depuis un moment dans le programme Climate Impulse, qui prône le recourt aux avions à hydrogène pour le transport de marchandises.

Par ailleurs, la CGT s'inquiète d'une dégradation des conditions de travail pour les salariés qui conserveront leur emploi. D'autant plus que cette annonce du groupe cache, selon le syndicat, une volonté de "mieux rémunérer les actionnaires". La mobilisation de mercredi vise donc à demander au groupe Syensqo, au capital proche des dix milliards d'euros, qu'il se serve de ses profits "pour qu'aucun salarié ne perde son emploi".

