À Bron, quatre nouveaux espaces végétalisés ont vu le jour

Ce lundi à Bron, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, était accompagné du vice-président en charge de l’environnement, Pierre Athanaze, ainsi que de Jérémie Bréaud, le maire de Bron, afin de présenter l’un des nouveaux espaces végétalisés issus du Plan Nature.

C’est un projet sur lequel la Métropole de Lyon et la mairie de Bron ont travaillé "main dans la main." Ce lundi après-midi, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Pierre Athanaze, vice-président en charge de l’environnement, ainsi que Jérémie Bréaud étaient réunis rue Sigismond-Brissy à Bron devant un des nouveaux espaces végétalisés pensé par le Plan Nature de la Métropole de Lyon.

Un budget de 200 000 euros

À Bron, quatre espaces ont été végétalisés cet hiver avec la plantation de 186 arbres issus de 18 essences différentes. Le projet total a couté 253 000 euros, en comptant le montant investi sur quatre ans pour l’entretien des végétaux.

Les élus se sont félicités du résultat. "En rajoutant de la végétation, on est forcément gagnant", a déclaré Bruno Bernard. Et Jérémie Bréaud de rajouter, "merci à tous ceux qui ont permis d’embellir cet endroit de Bron (…). Vous savez à Bron, on est en désaccord sur pas mal de sujets avec la Métropole, mais là, ce sont des sujets transversaux où l’on peut trouver un terrain d’entente et sortir de beaux projets", a continué l’édile.

Un nouvel espace végétal présenté par Bruno Bernard et Jérémie Bréaud à Bron. Photo CM

Jérome Bréaud revient sur la Voie Lyonnaise n°12

En remerciant Pierre Athanaze, le maire de Bron n’a pas hésité lancer une pique à Bruno Bernard concernant la Voie Lyonnaise n°12 qui avait beaucoup fait parler d’elle en juin dernier. "Tu nous écoutes, tu sais ce que l’on souhaite, je suis obligé de faire une parenthèse sur les voies lyonnaises, mais si tous les vice-présidents pouvaient avoir la même qualité d’écoute, on en sortirait tous grandit." En effet, le maire LR affirmait que Fabien Bagnon, vice-président en charge des mobilités, était passé en force avec le projet de la Voie Lyonnaise n°12. "Mais c’est le cas de partout, dès que l’on a des élus de bonne foi, on arrive à avancer, soyez-en rassuré", a alors renchéri Bruno Bernard.

Cet hiver, ce sont 56 000 arbres qui ont été plantés, contre 25 000 arbres en 2022. D’ici l’année prochaine, le président de la Métropole espère bien atteindre les 60 000 arbres.

