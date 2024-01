Métropole de Lyon : un projet pour décarboner la vallée de la Chimie obtient un financement de l'Etat

Le projet Declyc, visant à décarboner la vallée de la Chimie, a été sélectionné par l'Ademe pour bénéficier d'une financement public.

Soutenu par la Métropole de Lyon et mobilisant une dizaine d'industriels, le projet Declyc - pour Décarboner Lyon vallée de la Chimie - vient d'être sélectionné parmi les lauréats d'un appel à projets de l'agence de la transition écologique (Ademe). L'objectif de ce projet est "d'accélérer la décarbonation de la vallée de la Chimie avec une baisse de 80 % des émissions de CO2 d'ici 2050 et de réduire ainsi son empreinte environnementale", explique le pôle de compétitivité de la chimie, Axelera, dans un communiqué. La vallée de la Chimie est en effet à l'origine de près de 25 % des émissions de CO2 du territoire métropolitain.

1,9 million d'euros

Le projet sera doté d'un budget de 1,9 million d'euros cofinancé pour moitié par les industriels et pour moitié par une subvention de l'Etat. "En tant que partenaire industriel de premier plan dans ce consortium et avec le soutien d’AXELERA, DOMO Chemicals réaffirme également son plein engagement dans la décarbonation du territoire, notamment via la production d’hydrogène bas carbone et de vapeur décarbonée sur son site et salue le soutien de l’ADEME et des partenaires publics dans cette dynamique de décarbonation", se félicite Sylvain Devantay, directeur du site de DOMO Belle-Etoile.

Ce projet s'articulera autour des enjeux du Biogaz, de l'hydrogène et de la vapeur décarbonnées, de l'électricité renouvelable ou encore de la capture, la transformation et le stockage du CO2. "Accélérer la décarbonation industrielle et renforcer les dynamiques autour de l’écologie industrielle territoriale est aujourd’hui essentiel pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux qui s’imposent à nous. La dynamique collective de la Vallée de la Chimie à l’œuvre facilite ces transformations pour renforcer notre souveraineté et l’emploi local", considère Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'économie.