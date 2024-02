Afin de favoriser une énergie locale, la mairie de Lyon a opté pour le barrage de Dracé pour alimenter certains bâtiments publics.

Comme nouvelle année rime avec nouvelles résolutions, la Ville de Lyon alimente certaines de ses infrastructures à l'électricité renouvelable depuis le 1er janvier. Ce sont ainsi 78 groupes scolaires, 11 écoles et cinq piscines municipales qui bénéficient désormais d'une électricité verte. Cette énergie renouvelable est d'ailleurs produite par le barrage hydraulique de Dracé, situé dans le Beaujolais. Ce dernier est géré par le fournisseur "Energie d'Ici", qui alimente les bâtiments pour les trois prochaines années.

Une énergie renouvelable locale et sans surcoût

Aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation d'énergies fossiles. C'est pourquoi la mairie de Lyon s'efforce de recourir aux énergies vertes. Dans cette logique, les bâtiments municipaux et les éclairages urbains sont tous alimentés par de l'électricité renouvelable. Cependant, une partie de cette électricité vient encore de pays voisins, tandis que la Ville souhaite favoriser la production de proximité. "Désormais, plus d’un électron sur six est produit localement", indique Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon délégué à la transition écologique.

En effet, la mairie vise la neutralité climatique. Elle privilégie donc la sobriété énergétique par la rénovation thermique des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables. L'objectif est également de limiter l'utilisation des énergies fossiles et du nucléaire, dont la pollution est connue. De plus, cette nouvelle source d'énergie n'implique aucun surcoût pour la municipalité par rapport à ses autres fournisseurs. Ainsi, le barrage de Dracé couvre désormais 16% de la consommation électrique des bâtiments municipaux et de l'éclairage public.

