Actualité
(Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La carrière de la Lyonnaise Caroline Garcia s'achève après sa défaite au 1er tour de l'US Open

  • par La Rédaction avec AFP

    • Des fleurs, quelques larmes puis un grand sourire : la carrière professionnelle de l'ex-N.4 mondiale Caroline Garcia s'est achevée lundi au premier tour de l'US Open, où la Française a été honorée lors d'une brève cérémonie.

    Pour son dernier tour de piste, la Lyonnaise de 31 ans a offert un beau combat aux spectateurs new-yorkais du court N.6. Elle s'est accrochée et a failli remonter un break de retard dans le set décisif. Mais elle a fini par céder 6-4, 4-6, 6-3 contre la Russe Kamilla Rakhimova (65e).

    A lire aussi : "Mon corps me le demande" : la Lyonnaise Caroline Garcia annonce la fin de sa carrière

    C'est la même Rakhimova que "Caro" avait dominée au premier tour de son épopée jusqu'aux demi-finales de l'US Open en 2022, son meilleur résultat en Grand Chelem. La balle de match perdue, la Française est allée s'asseoir sur son banc, les yeux embués de larmes, avant de s'avancer en souriant vers le micro tendu, une fois n'est pas coutume, à la perdante du match.

    "Le tennis m'a tellement apporté", a déclaré Garcia sous le regard bienveillant de son entraîneur Bertrand Perret, du président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton et de son mari Borja Duran, qu'elle a épousé en juillet.

    "Le corps n'a pas été d'accord"

    "Il m'a façonné. Je suis très en paix avec ma décision. Souffrir comme ça sur le court, je n'en suis plus capable", a conclu la Française, lauréate de 11 titres en simple dont les prestigieuses Finales WTA en 2022. Après avoir reçu des organisateurs de l'US Open un bouquet de fleurs blanches et un cadre à son effigie, Garcia a traversé une dernière fois le court en courant bras écartés, sa célébration signature baptisée "Fly with Caro".

    La double lauréate de Roland-Garros en double a terminé sa course dans les bras de son clan avant de quitter le court pour refermer un chapitre de sa vie. Après Richard Gasquet, parti à la retraite en mai à Roland-Garros, le tennis français perd une deuxième figure marquante en quelques mois.

    Après une première pause loin du circuit fin 2024 pour se ressourcer mentalement, Garcia était revenue sur le circuit début 2025. La Française, qui a déjà exprimé son envie de fonder une famille, avait néanmoins annoncé juste avant Roland-Garros qu’elle vivait ses "dernières semaines" de joueuse professionnelle.

    "L'année dernière, j'ai arrêté en pensant que je détestais le tennis et que ça ne m'avait apporté que des choses négatives", a confié vendredi la Française à l’AFP. "C'est pour ça que j'ai voulu revenir pour faire une année de plus. J'aurais voulu jouer plus, mais le corps n'a pas été d'accord", a-t-elle ajouté.

    à lire également
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours dégradée ce mardi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours dégradée ce mardi 08:24
    La carrière de la Lyonnaise Caroline Garcia s'achève après sa défaite au 1er tour de l'US Open 07:59
    Douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mardi 07:33
    Une chaleur lourde avant l'arrivée des orages à Lyon ce mardi 07:12
    Saint-Genis-Laval lance un projet de maison de santé en centre-ville 25/08/25
    d'heure en heure
    Alan Alda et Meryl Streep dans “La Vie privée d’un sénateur” de Jerry Schatzberg (1979) © Universal Pictures
    Lyon : l'Institut Lumière consacre une rétrospective à l'actrice Meryl Streep 25/08/25
    Drame à la sortie d'un festival près de Lyon : un jeune homme entre la vie et la mort 25/08/25
    À Lyon, une boutique-atelier transforme les vêtements d'occasion en pièces uniques 25/08/25
    UTMB : le Lyonnais Yoann Stuck remporte la "Martigny-Combe à Chamonix" 25/08/25
    bière festival
    Mont d’Or Beer Festival : les brasseries artisanales à l’honneur près de Lyon  25/08/25
    Rivières
    "Qualité Rivière" : une application mise à jour pour explorer la santé des rivières en Auvergne-Rhône-Alpes 25/08/25
    TCL : le métro B sera à l'arrêt mardi et mercredi 25/08/25
    À Lyon, L'Hôtel du Département et la Préfecture ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine 25/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut