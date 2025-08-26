Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours dégradée ce mardi

La qualité de l'air restera dégradée à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 26 août 2025 avec des concentrations d'ozone en hausse.

Ce mardi 26 août, la situation n'évoluera pas concernant la qualité de l'air à Lyon. Si selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, "l'influence du vent du sud pourrait être plus importante en contribuant à une élévation des températures", "le retour de la pluie par l'ouest entrainera une situation de plus en plus orageuse et limitera la hausse".

Ainsi, la qualité de l'air restera dégradée à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise, notamment en ce qui concerne l'ozone et les multi-polluants. Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bonnes et moyennes pour ce qui concerne le dioxyde d'azote.