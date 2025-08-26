Douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mardi

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune orages ce mardi 26 août 2025.

La chaleur est de retour à Lyon et dans toute la région lyonnaise et les orages devrait également s'inviter ce mardi 26 août. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages.

Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont ainsi en vigilance. Cette dernière sera valable à partir de 14h ce mardi. Des orages qui pourraient être localement assez fort toute la fin de journée.