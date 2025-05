Dans un post Instagram, la Lyonnaise Caroline Garcia annonce ce vendredi 23 mai mettre un terme à sa carrière dans les prochaines semaines.

C'est dans un long message posté ce vendredi matin que la Lyonnaise Caroline Garcia a officialisé la nouvelle. "Cher tennis, il est temps de te dire au revoir" débute la tenniswoman de 31 ans. Dans son texte, Caroline Garcia explique qu'elle prendra sa retraite dans les prochaines semaines "après 15 ans à concourir au plus haut niveau".

"Je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre" explique la Lyonnaise qui avait atteint la 4e place mondiale en 2018. "Mon parcours n’a pas toujours été facile. Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C’était l’amour ou la haine. La joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que cette aventure m’a offert. Pour tout ce que le tennis m’a donné" poursuit-elle.

"Retrouvons-nous une dernière fois"

"Mais aujourd’hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps – et mes aspirations personnelles – me le demandent." Cependant, les amoureux du jeu de la Lyonnaise auront encore l'occasion d'apercevoir, dans les prochains mois, Caroline Garcia sur les cours. Elle disputera notamment Roland-Garros à partir de ce weekend. "A toute ma famille tennis qui sera là, retrouvons-nous une dernière fois, pour rêver ensemble, et nous battre une fois encore" évoque-t-elle à propos du tournoi parisien.

Si elle précise dans son message d'adieu qu'il lui reste encore "quelques tournois" à disputer, on ignore pour l'heure la date précise de son retrait du circuit. La joueuse qui avait remporté le Masters féminin en 2022 pointe actuellement à la 145e place mondial.