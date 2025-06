La biennale du climat fait son grand retour à Annecy

L’Agglomération du Grand Annecy organise la 2e édition de sa biennale du climat. Au programme, de nombreuses activités autour du Pacte pour le Climat et des engagements des acteurs locaux pour l'environnement.

Samedi 28 juin 2025, se déroulera la deuxième édition de la biennale pour le climat de l'Agglomération du Grand Annecy à partir de 10 heures au centre Bonlieu. Cet évènement festif est l'occasion pour l'Agglomération de faire le bilan des actions qu'elle a mené dans le cadre du Pacte pour le climat et de permettre à de nouveaux acteurs de s'engager dans ces démarches.

Le Pacte pour le Climat, un engagement fort pour Annecy et son Agglomération

Approuvé le 24 juin 2021, le Pacte pour le climat de l'Agglomération d'Annecy sert 4 objectifs principaux. Diviser les émissions de gaz à effet de serre par deux, doubler la production d'énergies renouvelables, diminuer la consommation d'énergie de 37%, et enfin augmenter de la séquestration de carbone dans les sols et les forêts de 9%, et ce d'ici 2030. Aujourd'hui ce projet est soutenu par 87 acteurs publics et privés, ainsi que par l’ensemble des services du Grand Annecy.

Ainsi ce projet sert de grandes ambitions. Et pour ce qui est de leur réalisation l'Agglomération précise que "les résultats sont encourageants, mais nous devons accélérer, notamment sur le développement des énergies renouvelables."

Comprendre de manière ludique les enjeux de la transition environnementale

Tout au long de la journée, les habitants, les associations, les entreprises et les collectivités d'Annecy pourront se retrouver autour de stands thématiques, d'ateliers, de spectacles et de débat pour mieux saisir la problématique climatique à l'échelle locale. Comme le souligne Marc Rollin, vice-président Qualité de l'air, transition écologique et énergétique, "il est fondamental d’embarquer tous les citoyens et acteurs du territoire dans des actions et comportements adaptés. Dans un territoire aussi dynamique

que fragile, préparer l’avenir c’est continuer à investir, innover, et agir ensemble pour construire un cadre de vie durable pour tous."

Ainsi, la journée de samedi s'ouvrira sur un table ronde à 10 heure qui réunira les associations, les entreprises et les collectivités déjà engagées dans la prise en charge des enjeux environnementaux. L'après-midi, François Gemenne, professeur à HEC expert des enjeux climatiques, répondra aux interrogations des habitants sur les liens entre climat et santé au cours d'une conférence. Enfin, en début de soirée, les personnes présentent à la biennale pourront assister au film Sauvages de Claude Barras.