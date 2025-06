Grenoble expérimente une police de l’environnement

Grenoble Alpes Métropole expérimente, cet été, un dispositif inédit en France. Une brigade de vigilance environnementale, en partenariat avec la Gendarmerie, sillonnera les abords des parcs et déchetteries.

Protéger les forêts, parcs et zones naturelles tout en sensibilisant les habitants : telle est la mission de la toute nouvelle brigade de vigilance environnementale, lancée par Grenoble Alpes Métropole et la gendarmerie de l'Isère. Dix gendarmes réservistes patrouillent depuis le 23 juin, et ce jusqu’au 30 septembre, dans 42 communes de la métropole grenobloise, situées en zone gendarmerie (exception faite pour les grandes villes comme Grenoble ou Échirolles).

Cette brigade verte se veut autant éducative que dissuasive. Si l’accent sera mis sur la prévention et les bons gestes, les agents auront aussi la possibilité de verbaliser en cas d'infraction. Les dépôts sauvages, les déchets verts abandonnés ou encore le non-respect du tri ou comportement dangereux aux abords des espaces naturels sont autant de cibles pour cette opération.

Une brigade longtemps imaginée par l’agglomération grenobloise

Ce projet est le fruit de plusieurs années de réflexion. La Métropole souhaitait initialement créer une véritable police métropolitaine de l’environnement, mais s’est heurtée à des blocages juridiques. Cette brigade expérimentale, rendue possible grâce à la collaboration avec la Gendarmerie nationale, constitue donc "une alternative inédite en France".

En 2024, les forces de l’ordre ont déjà recensé 273 atteintes à l’environnement en zone gendarmerie et 133 en zone police sur le territoire de la Métropole de Grenoble. C'est une problématique qui touche l’ensemble du pays. Selon une étude Gestes Propres, 61 % des Français vivant en zone rurale se disent confrontés aux dépôts sauvages, et 90 % se sentent très concernés par ces questions.

Repérables grâce à une écusson spécifique créée pour l’occasion, les membres de la brigade patrouilleront notamment aux abords des déchetteries, dans les parcs communaux et les espaces naturels les plus exposés. Une initiative que la Métropole espère pérenniser si les résultats de cette première expérimentation estivale s’avèrent concluants.