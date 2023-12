Nuits de Fourvière à Lyon : quatre artistes dévoilés

Les noms de quatre artistes présents aux Nuits de Fourvière 2024 à Lyon ont été dévoilés.

On connait le nom de quatre premiers artistes qui se produiront aux Nuits de Fourvière 2024 en juin et juillet prochain. Cette première sélection annonce la couleur avec du rap, du rock et de la variété française.

Lire aussi : Nuits de Fourvière : les trois soirées coup de cœur de la rédaction

Rock, Rap, Variété

Le groupe australien au style indé, psychédélique et progressif, King Gizzard & The Lizard Wizard se produira lundi 3 juin sur la scène du Grand Théâtre, accompagné du groupe de rock (lui-aussi australien) Ayl and the Sniffers.

Onze jours plus tard, Véronique Sanson foulera la scène des Nuits. Le Samedi 6 juillet, ce sera au tour du rappeur Dinos, auteur du titre Les Pleurs du Mal entres autres. Dix jours plus tard, la légendaire Patti Smith se représentera à Fourvière en quartet, accompagné de trois musiciens.

La billetterie sera ouverte du mardi 12 décembre à 11 h au jeudi 14 décembre à 17 h sur le site du festival. A noter que l'édition 2024 des Nuits de Fourvière marque le saut dans le grand bain du nouveau duo à la tête du festival : Emmanuelle Durand et Vincent Anglade.

Lire aussi : 166 000 spectateurs aux Nuits de Fourvière, pour la dernière de Dominique Delorme