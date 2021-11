[En images] Lyon : La Région va illuminer la basilique de Fourvière dès le 2 décembre

Du 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022, un spectacle de sons et lumières retraçant l'histoire de Lyon, sera projeté sur la façade de la Basilique de Fourvière (photos et vidéos).

Il ne faudra pas forcément attendre le 8 décembre et la Fête des Lumières pour admirer les premières illuminations à Lyon. Dès le 2 décembre, les Lyonnais pourront venir sur le parvis de la basilique de Fourvière pour admirer le spectacle sonore et lumineux projeté sur la façade du monument historique. Une projection de 20 minutes gratuite et "intergénérationnelle" produite dans le cadre de La Région des Lumières, qui illumine depuis 4 ans, 24 villes du territoire.

Il y a quelques jours, le choix de la Ville de n'éclairer que le bas de la colline pour la Fête des Lumières avait quelque peu étonné. La municipalité écologiste arguait les spectacles sur la cathédrale Saint-Jean, les quais de Saône et sur le palais de Justice. C'est finalement la Région qui œuvrait de son côté pour un spectacle projeté pendant un mois.

Un partenariat de la Région avec la Fondation Fourvière

Discuté depuis 4 ans avec la Fondation Fourvière et ralenti avec la crise sanitaire, le projet financé par la Région (1,6 millions d'euros) voit enfin le jour - ou plutôt la nuit - à partir de 18h45 le 2 décembre prochain. Il sera ensuite diffusé tous les soirs jusqu'au 2 janvier 2022, de 18h45 à 21h45, avec une projection toutes les 20 minutes.

À l'origine de ces projections monumentales, une entreprise lyonnaise "Les Allumeurs de Rêves" dirigée par Gilbert Coudène, Oullinois à la renommée mondiale, notamment célèbre pour ses spectacles lumières réalisés à Dubaï, Pekin, Bucarest ou encore Saint-Pétersbourg.

5 tableaux retraçant l'histoire de Lyon

À la différence des spectacles de la Fête des Lumières proposés le 8 décembre, les tableaux lumineux proposés sur la façade de Fourvière mettront à l'honneur l'histoire de ce monument emblématique de Lyon. "Fourvière est un véritable livre ouvert" déclarait Laurent Wauquiez en conférence de presse à l'Hôtel de Région ce jeudi 25 novembre.

De l'origine de Lugdunum, à la naissance du 8 décembre en 1852, en passant par le vœux des échevins de 1643, ce sont en tout 5 tableaux qui seront proposés aux visiteurs, curieux de découvrir l'histoire lyonnaise autrement.

Un spectacle conçu pour ne pas perturber le 8 décembre

Lorsqu'une possible mise en compétition est évoquée entre les illuminations de la Fête de la Lumières et celles de Fourvière, Les Allumeurs de Rêves coupent court : "vous savez, le monde des projections monumentales est un écosystème. Nous connaissons bien ceux qui s'occupent des illuminations des quais de Saône et de la Cathédrale [Saint-Jean, ndlr]" souri un des membres de l'équipe de Gilbert Coudène.

Pour attirer les Lyonnais au sommet de la colline de Fourvière, tout est extrêmement réfléchi. "Au-delà de la projection-façade visible depuis le parvis de la basilique, nous allons profiter du monument qui surplombe Lyon, pour projeter des lumières sur toute la ville" se réjouit le directeur artistique. Plus encore, entre le 8 décembre et le 12 décembre, pour ne pas perturber les illuminations de la Fête des Lumières de leurs confrères, les projecteurs ne passeront pas en dessous de la ligne d'horizon. Gilbert Coudène a décidément pensé à tout.

