Région des Lumières : la basilique Fourvière de nouveau illuminée

Le festival Région des Lumières revient en 2022. Le spectacle proposé l'année dernière sur la basilique Fourvière sera proposé dans une version retravaillée.

"On a été harcelés dès le mois de janvier par des gens qui n'avaient pas pu voir le spectacle !". Gilbert Coudène est clair, il fallait faire revenir les illuminations sur la basilique de Fourvière. C'est chose faite. Le festival Région des lumières revient en 2022 pour faire vivre ce lieu emblématique de la capitale des Gaules du 8 au 11 décembre pour la fête des Lumières, puis du 26 décembre au 1er janvier pour les fêtes.

Le même spectacle, victime de son succès

Le responsable de la compagnie "Les allumeurs de rêves", qui a monté le spectacle raconte, "l'année dernière c'était incroyable, il y avait trop de monde, pleins de gens nous demandaient de le refaire". 2 000 ans d'histoire racontés en cinq parties distinctes :

Lugdunum : le Lyon qui a précédé la basilique, avec la présentation en exclusivité de deux pièces récemment découvertes dans le cadre des fouilles archéologiques menées par la Ville de Lyon.

le Lyon qui a précédé la basilique, avec la présentation en exclusivité de deux pièces récemment découvertes dans le cadre des fouilles archéologiques menées par la Ville de Lyon. La naissance de la basilique : le vœu des échevins, le construction de la basilique en 1872.

le vœu des échevins, le construction de la basilique en 1872. La patrimoine : les illuminations mettent en valeur le patrimoine se trouvant à l'intérieur de la basilique grâce à un jeu de transparence.

les illuminations mettent en valeur le patrimoine se trouvant à l'intérieur de la basilique grâce à un jeu de transparence. Fourvière, des actions internationales : mise à l'honneur des sculptures représentant des vierges de différents pays.

mise à l'honneur des sculptures représentant des vierges de différents pays. Le 8 décembre, naissance de la fête des lumières : la basilique se recouvre des scintillements des lumignons dans une ambiance recueillie.

"On est heureux de parler du patrimoine, de notre histoire, et d'en faire un moment de partage intergénérationnel", lance Gilbert Coudène. En ces temps de sobriété énergétique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité faire des efforts sur la consommation des illuminations. "Nous avons supprimé les skytracers (lumières pointées en direction du ciel, Ndlr). En fait cela ne consomme presque rien, c'est surtout psychologique, lance en rigolant Gilbert Coudène. Et d'ajouter : au total sur les onze soirées, en terme de consommation cela représente 350 €".

Dates des spectacles :

Du 8 au 11 décembre 2022 : Jeudi 8 de 21h30 à 23h45 - Vendredi 9 et samedi 10 de 20h à 23h45 - Dimanche 11 de 18h45 à 21h45

Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 de 18h45 à 21h45