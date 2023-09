La basilique de Fourvière est le 6e monument préféré des Français

La basilique de Fourvière n’est pas le monument préféré des Français en 2023. Symbole de Lyon, l’édifice religieux a décroché la 6e place de l’émission de Stéphane Bern.

N’en déplaise à notre fierté lyonnaise, non la basilique de Fourvière n’est pas "Le monument préféré des Français" en 2023. Le présentateur de l’émission diffusée mardi 13 septembre sur France 3, Stéphane Bern, a beau être Lyonnais, cela n’aura pas suffi pour faire pencher la balance du côté de la capitale des Gaules.

Sur les 14 monuments en compétition, l'édifice religieux construit entre 1872 et 1884 et sélectionné pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes décroche tout de même la 6e place dans le cœur des Français. La première place revient au château fort de Sedan, situé dans le Grand Est. Sur le podium, on retrouve l’abbaye de Cluny, en Bourgogne-Franche-Comté, et le domaine de Chaalis, dans les Hauts-de-France.

Le classement