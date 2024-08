Une réunion s'est tenue mardi dans le cadre de la stratégie régionale Eau Air Sol Énergie sur le sujet de la sobriété foncière en Isère.

Lancée en 2019, la stratégie Eau-Air-Sol-Énergie des services de l'Etat s'est déployée à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l'ambition locale de préserver la ressource en eau et d'améliorer la qualité de l'air. Mais aussi de ralentir l'artificialisation des terres et d'atteindre la neutralité carbone. Une démarche qui passe notamment par le foncier.

Un partenariat autour de quatre groupes de travail

C'est pourquoi une réunion plénière s'est tenue à Grenoble ce mardi 6 août en présence de nombreux acteurs isérois. Etaient notamment conviés la Métropole grenobloise, la Préfecture de l'Isère, le Département et plusieurs maires. Ces derniers ont donc lancé quatre groupe de travail sur le sujet de la sobriété foncière en Isère.

Le premier a la charge d'évaluer la sobriété foncière dans le département. Cela passe notamment par une mise en commun des outils pour analyser la consommation foncière localement. Un travail va également être réalisé sur l'utilisation du foncier pour la réduire et la rendre plus efficiente. L'idée d'une journée des urbanistes et d'une formation des élus a d'ailleurs été évoquée. Des réflexions sont aussi en cours sur l'immobilier touristique et la question du logement parfois des habitants permanents en station. Enfin, le dernier groupe de travail s'attarde sur la fiscalité du foncier dans le cadre du Zéro artificialisation nette (ZAN).

