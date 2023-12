Benjamin Badouard, co-président du groupe Les Ecologistes à la Métropole de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono.

On vous a invités pour revenir sur un des points en termes d'urbanisme qui fait débats dans la classe politique française, ce fameux zéro artificialisation nette. Il y avait quelques jours à votre place Patrice Verchère, élu du département, qui parlait d'une loi ruralicide. Vous, la métropole de Lyon, vous avez présenté votre Scot, alors c'est le schéma organisateur du territoire, en gros, quel zonage on réserve, quelle activité sur l'ensemble de la métropole. Et vous voulez apporter la démonstration qu'on peut construire, aménager tout en respectant le ZAN. Comment vous y prenez, vous ?



Alors tout à fait, effectivement, déjà le ZAN c'est une obligation légale. Déjà on n'a pas le choix, c'est une obligation légale, mais c'est surtout une nécessité. Il faut voir que sur les 50 dernières années en France, on a autant urbanisé que sur les 500 précédentes. Donc il y a une nécessité obligatoire de faire quelque chose sur ce sujet là. Et en fait, tout simplement, on ne peut pas artificialiser à l'infini sur une planète finie. Ça ne marche pas. Donc il faut agir. Rappelez aussi que le ZAN vient de la conférence citoyenne pour le climat, qui a été votée 99% des participants pour. Encore il y a un mois et demi, il y avait un sondage où 87% des Français sont ok pour ce ZAN. Donc il y a une nécessité d'avancer. Et voilà, ce n'est pas une lubie écolo tout simplement, ça vient de cette convention citoyenne pour le climat. C'est aussi une proposition de loi, une loi votée par le gouvernement actuel macroniste, qui n'est clairement pas franchement le plus écolo. Mais quand ça va dans le bon sens, on y va. Donc il faut aller vers ce ZAN, il faut aller vers sa protection des sols tout simplement.



Mais dans la métropole de Lyon, comment vous pouvez, puisqu'il y a un enjeu très très fort de construire du logement, il y a une demande qui n'a pas de réponse et qui est très très forte, comment vous allez pouvoir construire du logement ? Continuez peut-être à attirer des entreprises, même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez le plus faire. Comment concilier ça avec finalement la préservation des espaces agricoles ou naturels ?



C'est vrai qu'il y a une crainte de ce ZAN, on ne sait pas trop où ça va nous emmener. Néanmoins il faut y aller, il faut trouver des solutions. Et nous ce qu'on veut mettre en avant c'est qu'en fait il faut voir ça comme une opportunité. Une opportunité déjà de protéger nos terres, nos territoires, nos sols. On sait que c'est bon pour la captation du carbone, c'est bon pour avoir des îlots de fraîcheur, c'est bon pour la préservation et les nappes phréatiques contre les inondations, contre l'érosion des sols. C'est tout simplement bon pour protéger nos sols agricoles, notre agriculture. Comment on fera dans 50 ans ou dans 100 ans si on n'a plus de sol pour nos agriculteurs ? Donc c'est une bonne chose au niveau de la protection des sols, de la sauvegarde de la vie tout simplement. Et aussi il faut voir aussi au niveau urbanistique, on peut se réinventer, on peut retravailler là-dessus. Il faut mieux utiliser le foncier concrètement.

C'est-à-dire plus de densité ?



Mieux densifier en fait, vraiment optimiser cette utilisation du foncier, notamment en hauteur. Par exemple c'est utiliser les friches, il y a encore des hectares et des hectares et des hectares de friches qu'on peut utiliser, qu'il faut dépolluer et réutiliser. C'est revoir l'urbanisation, c'est revoir ce rapport entre les centres-villes, les périphéries, les zones un peu plus rurales. Et en fait le ZAN c'est pas ne plus construire, c'est tout simplement mieux construire.



Ça pose des questions, alors en ville effectivement il reste des friches. Mais prenez, et c'est le cas dans la métropole, il y a par exemple dans les Monts d'Or, dans le Ouest lyonnais, voire dans l'Est. S'ils veulent construire des logements, avec le ZAN ils ne pourront plus forcément construire des logements. Ou alors ce sera au prix finalement de l'identité d'un village. Imaginons un petit village des Monts d'Or, si demain ils veulent continuer de construire pour accueillir des logements, respecter les lois, notamment la loi SRU sur le logement social, ça veut dire qu'il faut raser les maisons en pierre dorée et construire des immeubles de 4-5 étages partout ? Ce sera le seul moyen de faire ?

Tout à fait, mais il faut repartir aussi du diagnostic et des enjeux que je vous ai dit au tout début. On ne peut pas artificialiser sans arrêt pendant des années et des années, on ne va pas y arriver. Au bout d'un moment ça va imploser. Donc il faut que chacun, à son niveau, à l'échelle d'une commune, petite commune, à l'échelle d'une grande métropole, faire des efforts sur son territoire pour faire sa part tout simplement. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Pendant 10 ans, les 7 années à venir, on peut encore artificialiser quand même beaucoup, mais clairement faire quelques efforts. Et ensuite, en 2050, dans 27 ans, il faudra arrêter d'artificialiser. Donc non, chacun doit faire des efforts. Et en tant que politiciens, en fait, on est des responsables politiques. Et on ne doit pas être, comme Laurent Wauquiez, qui veut se mettre en marge du ZAN. C'est complètement irresponsable. Comment on va faire dans 50 ans quand on n'aura plus de terre agricole ? Donc non, on ne doit pas refuser l'obstacle. Il faut y aller tous ensemble, même si c'est compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas voir pour la prochaine élection, comme le font peut-être certains élus de droite, mais il faut voir pour les prochaines générations. Et c'est là-dessus qu'on travaille à la métropole de Lyon.



En ce moment, il y a un débat. Alors, on sort du cadre de la métropole de Lyon. Sur quel monde pour demain ? C'est la COP 28. Est-ce que vous, en tant qu'écologiste, vous en attendez encore quelque chose, d'un événement comme une COP 28 ?

C'est vrai que une COP organisée au Qatar, c'est pas forcément très réjouissant. Et on n'est pas très optimiste. On sait qu'il y a énormément de lobbyistes. Clairement, il y a énormément de lobbyistes qui viennent ici simplement pour qu'à la fin, il y ait une décision qui ne soit que du greenwashing. Donc non, c'est pas très réjouissant. Normalement, on peut voir deux choses. C'est que déjà, normalement, dans les COPs, les responsables politiques, les présidents, les premiers ministres, arrivent le dernier jour. Ils font une belle photo et ils font un peu de greenwashing. Là, on a vu quand même qu'ils sont arrivés les premiers jours. Donc ça donne un peu le ton politique dans cette volonté d'avancer plus loin. Et puis, en fait, tout simplement, on n'a pas le choix. Donc tout ce qu'il y a de bon à prendre est bon à prendre. Donc sur cette COP, si on peut gagner 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3 degrés, c'est bon à prendre. Le GIEC, il y a deux ans, dans son dernier rapport, disait que si on ne faisait rien, les conséquences seraient cataclysmiques, c'est le terme employé. Donc je pense que si on gagne 0, 3 degrés, c'est déjà bien.

Vous sentez quand même une prise de conscience ?

Il y a une prise de conscience, oui. Parce que timide ? Et à la fois, il y a un déni. Il y a cette force de conscience. Mais si les lobbies sont si forts, c'est qu'il y a aussi ce déni derrière. Donc oui, il y a clairement une difficulté. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que ce soit à Lyon, à la métropole de Lyon, ou d'ailleurs dans toutes les autres grandes villes françaises écolo, on est sur cette trajectoire de 1,5 degrés de la COP de Paris. Tout ce qu'on fait, toutes les décisions qui sont difficiles, qui sont courageuses. Politiquement, il faut avoir un peu de courage politique pour changer les habitudes. Elles vont dans ce sens-là. Quand on a doublé l'investissement sur la rénovation thermique, quand on respecte le cycle de l'eau, qui est un bien rare comme jamais, quand on investit énormément dans les énergies renouvelables, ou alors sur le plan nature, vous avez dû le voir, là c'est la saison des plantations en ce moment. En 2019, il y avait 3-4 mille arbres de plantés par an. L'année dernière, c'était 25 mille arbres. Cette année, ça va être 32 mille arbres. Souvent, nos opposants politiques nous disent, on a toujours fait de l'écologie, vous n'êtes pas les premiers à faire de l'écologie. Certes, mais ce n'est pas en plantant trois fleurs et quatre arbres que ça suffira. Nous, on a passé la surmultipliée. Et donc, les écologistes aujourd'hui, on suit en fait cette COP 21 de 2015.