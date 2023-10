Pour faire face à la précarité étudiante, l'Université Jean Moulin lance son projet "Take Care" et s'équipe de distributeurs de produits d'hygiène.

Ces dernières années, le coût de la vie étudiante n'a cessé d'augmenter, faisant entrer toujours plus d'étudiants dans la précarité, comme l'indiquait en septembre le Groupement des associations et élus des étudiants de Lyon (GAELIS). L'établissement, déjà engagé en la matière, a donc installé sur son campus des distributeurs de produits d'hygiène. "L’Université doit prendre sa part, celle d’un service public, dans le maintien des conditions de vie et d’études de ceux dont elle assure la formation", estime Éric Carpano, président de Lyon 3.

Une université engagée

Les distributeurs nouvellement installés offrent ainsi 15 références aux étudiants, qui peuvent désormais retirer deux produits par mois. Ce service est bien sûr gratuit, la présentation d'une simple carte d'étudiant suffit à en bénéficier. "Ce dispositif concrétise l’engagement fort de l’université Jean Moulin Lyon 3 en matière de solidarité et répond à une demande sociale en forte croissance", annonce l'établissement dans un communiqué.

"La santé et le bien-être ne doivent pas être la variable d’ajustement du budget de plus en plus contraint de nos étudiants"

Éric Carpano, président de l'université Jean Moulin Lyon 3

Déjà plusieurs autres services sont proposés aux étudiants pour lutter contre la précarité et favoriser l'égalité des chances. Notamment, ceux-ci peuvent profiter de distributeurs de protections périodiques gratuites, de prêts d’ordinateurs, ou encore d'une épicerie solidaire. "La santé et le bien-être ne doivent pas être la variable d’ajustement du budget de plus en plus contraint de nos étudiants", considère Éric Carpano.

