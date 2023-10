La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (Photo by JOEL SAGET / AFP)

A l'occasion de France-Italie ce vendredi soir, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra sera en visite à Lyon et dans l'agglomération.

Le XV de France pourra compter sur le soutien en tribune de la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra ce vendredi soir au Groupama Stadium. Les hommes de Fabien Galthié affrontent l'Italie pour leur dernier match de poule, avec pour objectif la qualification en quart de finale de cette Coupe du monde 2023.

Avant d'assister au match qui débutera à 21h à Décines, la ministre se rendra place Bellecour au village rugby installé depuis plusieurs semaines à Lyon. Ayant déjà attiré plus de 75 000 visiteurs depuis son ouverture, ce village rugby propose de nombreuses animations. Au Stade elle visitera le PC sécurité "pour échanger avec les agents mobilisés qui veillent à la bonne organisation de la rencontre" explique la préfecture dans un communiqué.

Enfin, au lendemain de la rencontre, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques participera à une initiation au rugby organisée par l'association Sport dans la ville et le rugby-club de Rillieux-la-Pape.