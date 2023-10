L'OL affronte Lorient cet après-midi

L'Olympique lyonnais reçoit le FC Lorient cet après-midi au Groupama Stadium. Derniers du classement, les Gones sont toujours en quête de leur première victoire de la saison.

Jour de victoire pour l'OL ? Les joueurs de Fabio Grosso affronte le FC Lorient cet après-midi à 15h au Groupama Stadium. Cette 8e journée de Ligue 1 sera peut-être l'occasion pour l'OL d'enregistrer sa première victoire de la saison. L'équipe d'Alexandra Lacazette occupe actuellement la dernière place du classement avec seulement 2 points.

"Revenir et aller chercher les points"

Le nouvel entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, a dévoilé hier le groupe qui sera aligné face à Lorient. "Il faudra chercher à faire un match ensemble, avec une grande humilité et une grande disponibilité. On a les compétences pour revenir et aller chercher les points", a déclaré l'Italien en conférence de presse.

🦁 Voici le groupe de Fabio Grosso pour la réception de Lorient ce dimanche à 15h au @GroupamaStadium 🔴🔵 pic.twitter.com/F5B977HD0t — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2023

La LDLC Arena, propriété de l'OL Groupe, bientôt dans les mains de Tony Parker ?

Hier, dans une interview accordée au journal L'Équipe, Tony Parker s'est clairement positionné pour le rachat de la salle. Le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, a effectivement annoncé sa volonté se séparer de la LDLC Arena, tout juste sortie de terre. Le businessman américain juge qu'il est nécessaire de "réduire les actifs non-essentiels pour se concentrer sur le football".

Pour rappel, cette nouvelle salle d’événements peut accueillir 12 000 personnes par match et jusqu'à 16 000 spectateurs pour les concerts et spectacles. Elle sera inaugurée le 23 novembre, après un an et demi de travaux. Sa construction a coûté 141 millions d'euros à l'OL Groupe.