La billetterie pour les premiers matchs de l'Asvel à LDLC Arena est ouverte

L'Asvel a ouvert sa billetterie pour les quatre premiers matchs du club en Euroligue à la LDCL Arena.

De 30 à 250 €. Ce mardi, la billetterie pour les quatre premiers matchs d'Euroligue de l'Asvel à la LDLC Arena a ouvert. Le premier match sera contre le Bayern Munich le 23 novembre.

De 30 à 250 € pour le match inaugural

Le club de Villeurbanne affrontera ensuite Valence le 8 décembre, le Panathinaïkos le 14 décembre et l’Olympiacos le 22 décembre prochain. Pour ces trois matchs, les tarifs seront moins élevés avec des billets en bord de parquet à 200 €.

Pour rappel, lors d’une visite de l’infrastructure mardi 12 septembre, le président de l’Asvel Tony Parker a annoncé l’ouverture d’ici un mois et demi de la LDLC Arena. Cette nouvelle salle de basket et d’événements peut accueillir 12 000 personnes par match et jusqu'à 16 000 spectateurs pour les concerts et spectacles.

