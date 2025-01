Ces projets fous pour la place Bellecour

L’un des lieux symboliques de Lyon imaginé par 10 personnalités lyonnaises.

En fin d’automne dernier, la Ville de Lyon a présenté son projet de végétalisation de la place Bellecour, qui avait été retenu après un appel d’offres lancé dans le cadre du budget participatif de la Ville. Un projet un peu déprimant, comme la saison, bien loin des propositions des Lyonnais qui vont hériter, en guise d’une promesse d’arbres et de nature, de voilages destinés à créer des cheminements ombragés. L’installation, œuvre censée rappeler les métiers à tisser des canuts, est temporaire, “préfiguration, assurent les élus, d’un projet pérenne dont la faisabilité est à l’étude”. Dont acte.

Comme Gérard Collomb en son temps, avec la rénovation de la place des Terreaux, dont la minéralité, à l’heure des îlots de chaleur, suscitait déjà des critiques, Grégory Doucet est en panne de finances publiques et surtout d’imagination. Il y a 10 ans, nous avions demandé à dix personnalités lyonnaises d’imaginer leur place des Terreaux, telle qu’elles aimeraient la voir et la vivre. Nous avons répété l’exercice pour la place Bellecour en créant des visuels s’inspirant de leurs intentions grâce à l’intelligence artificielle. (Midjourney).

Nous avons également sollicité des étudiants de l’école de dessin Émile-Cohl – école d’art indépendante lyonnaise de référence qui fête ses 40 ans – afin d’esquisser ces suggestions de manière plus sensible et personnelle.

Certains de ces projets se révèlent réalistes, d’autres sont complètement utopiques, mais tous permettent de penser qu’une autre place Bellecour est envisageable, en ouvrant le champ des possibles.