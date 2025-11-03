Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

80 ans de la protection maternelle et infantile : plus de 3 000 femmes accompagnées en 2024 dans la métropole de Lyon

  • par La rédaction

    • Créée le 2 novembre 1945, la PMI célèbre ses 80 ans. Ce service public gratuit assure le suivi médical des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans, avec plus de 33 000 enfants accompagnés en 2024 dans la Métropole de Lyon.

    La Protection Maternelle et Infantile fête ses 80 ans cette année. Née dans l'après-guerre pour lutter contre la mortalité infantile, la PMI est devenue un pilier de la santé publique et de la prévention en faveur des femmes, des enfants et des familles.

    33 200 enfants de moins de six ans accompagnés

    Présente dans les Maisons de la Métropole de Lyon et les CSES, la PMI agit au plus près des habitants avec des équipes pluridisciplinaires (médecins, sages-femmes, puéricultrices, psychologues) qui mènent consultations et suivis à domicile, dans les structures d'accueil et les établissements scolaires.

    En 2024 dans la Métropole de Lyon, la PMI a accompagné 33 200 enfants de moins de six ans et 3 670 femmes enceintes. Elle a mené 11 400 actions collectives et contrôlé 662 établissements d'accueil ainsi que 5 946 assistants maternels agréés.

    À Bron Bramet, les équipes illustrent cette approche globale en menant des ateliers collectifs et permanences dans les structures d'hébergement, particulièrement auprès de publics en grande précarité.

    à lire également
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    80 ans de la protection maternelle et infantile : plus de 3 000 femmes accompagnées en 2024 dans la métropole de Lyon 14:16
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège 13:42
    Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux 13:41
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps 13:00
    Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage 12:14
    d'heure en heure
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:33
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut