80 ans de la protection maternelle et infantile : plus de 3 000 femmes accompagnées en 2024 dans la métropole de Lyon

Créée le 2 novembre 1945, la PMI célèbre ses 80 ans. Ce service public gratuit assure le suivi médical des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans, avec plus de 33 000 enfants accompagnés en 2024 dans la Métropole de Lyon.

La Protection Maternelle et Infantile fête ses 80 ans cette année. Née dans l'après-guerre pour lutter contre la mortalité infantile, la PMI est devenue un pilier de la santé publique et de la prévention en faveur des femmes, des enfants et des familles.

33 200 enfants de moins de six ans accompagnés

Présente dans les Maisons de la Métropole de Lyon et les CSES, la PMI agit au plus près des habitants avec des équipes pluridisciplinaires (médecins, sages-femmes, puéricultrices, psychologues) qui mènent consultations et suivis à domicile, dans les structures d'accueil et les établissements scolaires.

En 2024 dans la Métropole de Lyon, la PMI a accompagné 33 200 enfants de moins de six ans et 3 670 femmes enceintes. Elle a mené 11 400 actions collectives et contrôlé 662 établissements d'accueil ainsi que 5 946 assistants maternels agréés.

À Bron Bramet, les équipes illustrent cette approche globale en menant des ateliers collectifs et permanences dans les structures d'hébergement, particulièrement auprès de publics en grande précarité.