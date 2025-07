Passage pour hérissons, rénovation de gymnase... Les projets du budget participatif à Lyon 4e

Pour la seconde édition du budget participatif à Lyon 90 projets ont été retenus, dont cinq dans le 4e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 4e arrondissement cinq projets ont été retenus

10 000 € pour un passage à hérissons au cimetière

Dans le 4e arrondissement de Lyon, on s'inquiète pour les hérissons. Tellement que le projet de création de passages pour cette espèce protégée au cimetière de la Croix-Rousse est celui qui a recueilli le plus de votes (à peine plus de 880 ne nous emballons pas) parmi les projets retenus dans cet arrondissement.

Ainsi, ce sont 10 000 € qui ont été fléchés par la Ville pour créer un unique passage à hérissons dans le mur du cimetière qui "lui permettra de circuler librement et de préserver son habitat naturel" peut-on lire sur le site Oyé. L'idée avait été proposée par une bénévole de la Ligue de protection des oiseaux, qui expliquait que "les clôtures : murs, palissades, grillages, sont souvent des frontières infranchissables pour ce petit mammifère qui a besoin de grands espaces pour se nourrir et se reproduire".

69 000 € pour des tables et assises dans les parcs jardins

Avec quelques 646 votes, ce projet arrive en deuxième place parmi les projets retenus. Parcs et jardins du 4e arrondissement seront ainsi équipés "de bancs et tables supplémentaires, pour favoriser les rencontres, le partage, le travail en plein air, les pique-niques et les goûters".

L'idée a été soumise par les conseils de quartier du 4e arrondissement qui s'appuient sur de nombreux exemple en France et ailleurs où de telles installations permettent de "rompre la solitude, de créer du lien, de jouer, de travailler, de goûter et de manger. De profiter de l'extérieur".

300 000 et 210 000 € pour des rénovations d'équipements publics

Deux projets d'envergure ont également été retenus dans le 4e arrondissement : la rénovation des vestiaires des douches et du hall d'entrée de la piscine Saint-Exupéry pour 210 000 € et l'amélioration de l'acoustique du gymnase Baillieu pour 300 000 €. Ces projets ont respectivement recueilli 506 et 361 votes.

Le premier prévoit ainsi la réfection des douches et celle des deux vestiaires e la piscine, "qui apparaissent vieillissants" selon la personne à l'origine de la proposition. Le hall d'entrée sera également rénové. Quant aux travaux prévus au gymnase Baillieu, ils visent à palier une acoutsique "très, très, mauvaise", selon la personne qui a proposé ce projet. "Il en résulte - certains jours - un niveau sonore presque insupportable", explique-t-il dans sa proposition.

11 000 € pour un "kiosque à glaces" à l'Ehpad Marius Bertrand

Enfin, l'installation d'un "kiosque à glaces" pour les résidents de l'Ehpad Marius Bertrand a recueilli plus de 400 votes et s'est vu attribuer un budget de 11 000 €. L'objectif est "de proposer une façon originale aux seniors lyonnais de s'hydrater avec des glaces, des boissons chaudes ou froides. Ce kiosque sera installé dans des espaces conviviaux nommés "places du village", favorisant le lien social et les échanges intergénérationnels", explique-t-on sur le site Oyé.