Alors qu'une intersyndicale (FSU, Unsa, CFDT, CGT, SUD) appelait ce mardi 31 mars les enseignants et les agents de l'Education nationale à se mobiliser, dans l'académie de Lyon le mouvement est légèrement moins suivi qu'ailleurs en France.

C'est une mobilisation annoncée depuis plusieurs jours. Ce mardi 31 mars une partie des enseignants et des agents de l'Education nationale sont en grève, à l'appel de l'intersyndicale FSU, Unsa, CFDT, CGT et SUD Un mouvement social qui a pour but de dénoncer "les choix budgétaires du gouvernement" pour l'enseignement public et alors que de nombreuses suppressions de postes ont été annoncées partout en France. Dans le Rhône, 221 classes seraient menacées de fermeture à la rentrée prochaine.

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Un mouvement social qui est légèrement moins suivi dans l'académie de Lyon qu'ailleurs en France si on en croit les chiffres publiés à la mi-journée par le rectorat. Si dans l'Hexagone 9,68% d'enseignants sont en grève, ils ne sont que 7,76% dans l'académie de Lyon. Une grève légèrement plus suivi dans le 1er degré (8,44%) que dans le second (7,30%) tandis que la participation est estimée dans les collèges à 9,65% et 5,09% dans les lycées.

A noter que les personnels de vie scolaire se sont en revanche mobilisés en masse. 26,35% d'entre eux sont en grève dans l'académie de Lyon ce mardi 31 mars, tous types d'établissement confondus.