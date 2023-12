Mardi 5 décembre, le conseil d’arrondissement du 9e arrondissement rendait hommage à Gérard Collomb, décédé le 25 novembre. Entre les éruptions de voix venues du public et un micro arraché, celui-ci a tourné au fiasco.

L’heure était au souvenir et à l’hommage mardi soir à la mairie du 9e, où le conseil de l’arrondissement rendait hommage à Gérard Collomb décédé le 25 novembre. Un moment attendu et fort auquel assistait son ancienne épouse Geneviève Collomb, alors que Gérard Collomb a grandement contribué à transformer le quartier de l'industrie dont il fut maire de 1995 à 2001, avant de devenir maire de Lyon, puis ministre de l’Intérieur.

Un hommage qui avait plutôt bien commencé...

De la maire EELV du 9e arrondissement, Anne Braibant, à Alain Giordano, Mina Hajri, Emmanuel Giraud ou encore Adrien Drioli, l’ancien édile a d’abord reçu de beaux hommages rappelant ses succès, sa contribution à l’évolution, mais aussi son engagement de tous les instants.

"Il laisse un grand vide parmi nous et son empreinte restera longtemps dans la ville. Son immense héritage s’inscrit dans la grande histoire, celle d’une vie dédiée à un engagement, dédiée à Lyon", témoignait ainsi la maire du 9e, la voix empreinte d’une certaine émotion. Avant que ne lui succède au micro Mina Hajri, pour un hommage délicat. "J’ai juste envie de lui dire merci d’avoir, à sa manière si particulière, changé nos vies. […] Gérard, tu as été un homme exceptionnel à plusieurs titres, gardons en mémoire ta fidélité, ta loyauté, ton respect pour les autres et surtout une confiance inébranlable en l’avenir", confiait l’élue projetée sur le devant la scène pour prendre le relais de Gérard Collomb au conseil d’arrondissement.

"Il est des moments en politique, où malgré des oppositions, voire des oppositions frontales ces derniers années il s’agit à l’heure de son départ de reconnaître l’œuvre" Emmanuel Giraud, conseiller du 9e

Reconnaissant, sans les évoquer, des désaccords avec le défunt maire, Emmanuel Giraud tenait alors à rappeler qu’"Il est des moments en politique, où malgré des oppositions, voire des oppositions frontales ces derniers années il s’agit à l’heure de son départ de reconnaître l’œuvre d’un homme dans son entièreté. […] ll est des moments où après tant de combats, tant de travail, tant de ténacité, tant de colère, tant d’impatience comme autant d'exigence, tant de générosité et de passion pour Lyon, sa ville, notre ville, il faut simplement dire merci".

... avant un micro arraché

Reconnaître le travail effectué par Gérard Collomb s’est également ce que s’est d’abord attaché à faire Jean-Pierre Ottaviani, saluant un homme qui a "marqué cette ville comme ses habitants", en transformant "le quartier de l’industrie", mais aussi en éliminant "nombre de logements qui ne possédaient ni douche ni WC". C’est à partir de là que l’hommage du conseil du 9e arrondissement à commencer à déraper et à tourner au fiasco.

Malgré les "Taisez-vous !" hurlés depuis le fond de la salle, Jean-Pierre Ottaviani a tenu à évoquer "des erreurs ou fautes" qui "furent commises sur notre arrondissement", par Gérard Collomb. Avec la fermeture du musée Captiva, dédié à l’éveil et à la science pour les enfants situé à La Duchère, mais aussi la démolition de la porte de Rhodiaseta, "cette usine qui fut le poumon de l’histoire contemporaine de l’industrie de notre ville" et contre laquelle "4000 habitants s’étaient prononcés contre". Avant de conclure en ajoutant "Gérard Collomb que j’ai connu depuis 1981 fut tout cela à mes yeux et malgré maintes altercations entre nous, il y eu toujours un respect".

Il n’en fallait pas plus pour qu’une personne ne se lève de l’assistance et n'interrompt sa prise de parole en arrachant son micro. Sur la retransmission du conseil d'arrondissement, on ne distingue pas l’auteure de ce geste, néanmoins d’après un de nos confrères du Progrès présent dans l’assistance, il s'agissait de l’ancienne élue Christelle Madeleine. Une éruption d'autant plus ubuesque que Christelle Madeleine est une ancienne opposante de Gérard Collomb, contre qui elle fut candidate en 2014 en se présentant sur les listes UMP de la droite et du centre dans le 9e arrondissement. Un fiasco auquel, toujours selon Le Progrès, Geneviève Collomb, l’ancienne épouse de Gérard Collomb, aurait tourné le dos en quittant la salle.

Choquée, Anne Braibant, lâchait alors "Mais Mme, ca ne va pas, on est dans une démocratie". Avant d’appeler Jean-Pierre Ottaviani à stopper sa prise de parole pour ramener le calme et que le conseil puissent observer avec l'assistance une minute de silence dans le respect.

