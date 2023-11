Revivez en images le dernier hommage des Lyonnais à Gérard Collomb, décédé le 25 novembre à l'âge de 76 ans et qui fut maire de Lyon pendant près de 20 ans. Plus de 1 400 personnes, anonymes lyonnais et personnalités, dont le président de la République, ont assisté à ses funérailles célébrées ce mercredi 29 novembre en la primatiale Saint-Jean.